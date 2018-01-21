|
31 января в Брюсселе пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия
21.01.2018 11:19
31 января в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоится заседание комиссии НАТО-Грузия. Встреча пройдет на уровне послов Североатлантического альянса и участие в ней примет вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
На заседании комиссии НАТО-Грузия речь пойдет об имплементации существенного пакета, полученного на Уэльском саммите, осуществленных и запланированных реформах в Грузии, участии Грузии в стратегических дискуссиях о безопасности в черноморском регионе.
В столицах странах-членов НАТО началась подготовка к июльскому саммиту 2018 года. Достигнутый странами-аспирантами прогресс будет оцениваться на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в апреле.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна