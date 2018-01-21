31 января в Брюсселе пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия

21.01.2018 11:19 31 января в Брюсселе в штаб-квартире НАТО состоится заседание комиссии НАТО-Грузия. Встреча пройдет на уровне послов Североатлантического альянса и участие в ней примет вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



На заседании комиссии НАТО-Грузия речь пойдет об имплементации существенного пакета, полученного на Уэльском саммите, осуществленных и запланированных реформах в Грузии, участии Грузии в стратегических дискуссиях о безопасности в черноморском регионе.



В столицах странах-членов НАТО началась подготовка к июльскому саммиту 2018 года. Достигнутый странами-аспирантами прогресс будет оцениваться на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в апреле.















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