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Президент Украины предложил Грузии подключиться к механизму санкций против России


21.01.2018   14:53
Президент Украины предложил Грузии подключиться к механизму санкций против России, - об этом говорится в информации, опубликованной на сайте президента Украины, которая касается встречи, проведенной между Петром Порошенко и председатель грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.

Президент Украины отметил, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизма санкций против России и грузинская сторона может к ней присоединиться.

«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», - отметил Глава государства.






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