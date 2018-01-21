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Президент Украины предложил Грузии подключиться к механизму санкций против России
21.01.2018 14:53
Президент Украины предложил Грузии подключиться к механизму санкций против России, - об этом говорится в информации, опубликованной на сайте президента Украины, которая касается встречи, проведенной между Петром Порошенко и председатель грузинского парламента Ираклием Кобахидзе.
Президент Украины отметил, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизма санкций против России и грузинская сторона может к ней присоединиться.
«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», - отметил Глава государства.
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