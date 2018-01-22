Премьер-министр Грузии примет участие в экономическом форуме в Давосе

22.01.2018 10:39 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 22 января отправится в швейцарский Давос, где примет участие в 48-м по счету Всемирном экономическом форуме.



Глава правительства Грузии 23 января примет участие в дискуссии под названием Strategic Outlook – Eurasia.



Запланированы двусторонние переговоры Квирикашвили с политическими лидерами разных стран, а также с представителями ведущих мировых компаний.



В состав грузинской делегации войдут вице-премьер Грузии, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе, а также исполнительный директор «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили. Визит завершится 24 января.



Рекордное количество политических лидеров из различных стран примут участие в предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе.



Всемирный экономический форум в 2018 году пройдет 23-26 января традиционно в Давосе.



В этом году в мероприятии примут участие рекордное количество (340) глав государств, правительств, международных организаций, а также ведущие представители сферы бизнеса, гражданского общества, научного сообщества, СМИ и культуры.



Честь открывать это масштабное мероприятие дана премьер-министру Индии Нарендре Моди, также с основным докладом перед закрытием выступит президент США Дональд Трамп.



Участие в форуме примут президенты Азербайджана, Сербии, Польши, Литвы, Панамы, Швейцарской Конфедерации, Бразилии, Аргентины, заместитель президента ЮАР. Россия и Турция будет представлена на уровне вице-премьеров, Китай — советника президента по экономическим вопросам Лю Хэ, Индонезию, Австралию, Южную Корею, Мексику, Саудовскую Аравию представят официальные лица на уровне чрезвычайных послов.



Из лидеров стран Большой семерки на форуме будут президент Франции Эмануэль Макрон, премьер Италии Паоло Джентильони, британский премьер Тереза Мэй, ее канадский коллега Джастин Трюдо, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Страны Большой двадцатки также будут представлены на мероприятии.



Всемирный экономический форум в Давосе второй год подряд пройдет без участия Ангелы Меркель. В эпоху Brexit и Трампа встреча мировой элиты на лыжном курорте теряет свое значение, пишут аналитики.



В дополнение к официальным представителям отдельных стран и международных организаций более 1900 человек представят частный сектор, и еще 900 активистов — гражданское общество, научное сообщество, религиозные круги и СМИ.















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