|
Георгий Квирикашвили проинформирует президента МОК об интересе Грузии к проведению Зимних Олимпийских игр
22.01.2018 11:58
Грузия заинтересована в принятии Зимних Олимпийских игр.
Информацию об этом президенту Международного олимпийского комитета Тамасу Баху сегодня предоставит премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили. Встреча пройдет в штаб – квартире МОК в швейцарской Лозанне.
Как сообщает журналист Первого канала из Швейцарии, Квирикашвили ознакомит Томаса Баха с потенциалом, который имеется у Грузии с точки зрения сопртивной инфраструктуры. Сегодня же премьер – министр Грузии посетит Олимпийский музей в Лозанне.
С завтрашнего дня Квирикашвили примет участие в мероприятиях в рамках международного экономического форума в Давосе.
Запланированы встречи с инвесторами и политиками, а также выступление с речью на дискуссии Strategic Outlook: Eurasia.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна