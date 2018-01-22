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Георгий Квирикашвили проинформирует президента МОК об интересе Грузии к проведению Зимних Олимпийских игр


22.01.2018   11:58
Грузия заинтересована в принятии Зимних Олимпийских игр.

Информацию об этом президенту Международного олимпийского комитета Тамасу Баху сегодня предоставит премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили. Встреча пройдет в штаб – квартире МОК в швейцарской Лозанне.

Как сообщает журналист Первого канала из Швейцарии, Квирикашвили ознакомит Томаса Баха с потенциалом, который имеется у Грузии с точки зрения сопртивной инфраструктуры. Сегодня же премьер – министр Грузии посетит Олимпийский музей в Лозанне.

С завтрашнего дня Квирикашвили примет участие в мероприятиях в рамках международного экономического форума в Давосе.

Запланированы встречи с инвесторами и политиками, а также выступление с речью на дискуссии Strategic Outlook: Eurasia.






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