Георгий Квирикашвили проинформирует президента МОК об интересе Грузии к проведению Зимних Олимпийских игр

22.01.2018 11:58 Грузия заинтересована в принятии Зимних Олимпийских игр.



Информацию об этом президенту Международного олимпийского комитета Тамасу Баху сегодня предоставит премьер – министр Грузии Георгий Квирикашвили. Встреча пройдет в штаб – квартире МОК в швейцарской Лозанне.



Как сообщает журналист Первого канала из Швейцарии, Квирикашвили ознакомит Томаса Баха с потенциалом, который имеется у Грузии с точки зрения сопртивной инфраструктуры. Сегодня же премьер – министр Грузии посетит Олимпийский музей в Лозанне.



С завтрашнего дня Квирикашвили примет участие в мероприятиях в рамках международного экономического форума в Давосе.



Запланированы встречи с инвесторами и политиками, а также выступление с речью на дискуссии Strategic Outlook: Eurasia.















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