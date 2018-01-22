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«Национальное движение» не примет участия в публичных рассмотрениях изменений в конституцию Аджарии


22.01.2018   12:55
Депутаты Верховного Совета Аджарии от «Национального движения» не примут участия в публичных рассмотрениях изменений в конституцию автономии. Как отметил депутат Гия Абуладзе, в работе над данными изменениями не участвовали конституционалисты, эксперты и представители неправительственного сектора.

«Рассмотрение изменений в конституцию Аджарии носит формальный характер. Данные изменения скопированы с конституционного закона об Аджарии и реально ослабляют права автономии. Мы в параллельном режиме проведем встречи с населением и письменно представим свои предложения. Если не произойдет делегирования полномочий в отдельных сферах, это будет означать, что центр объявил недоверие Аджарии», — заявил депутат «Национального движения».

По заявлению же председателя Верховного Совета Аджарии Давида Габаидзе, подготовленные изменения ставят целью привести конституцию Аджарии в соответствие с конституционным законом об Аджарии, который парламент Грузии принял вместе с конституционными изменениями в конституцию Грузии.

Отметим, что публичные рассмотрения изменений в конституцию Аджарии проходят в автономии уже вторую неделю.






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