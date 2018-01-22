|
«Национальное движение» не примет участия в публичных рассмотрениях изменений в конституцию Аджарии
22.01.2018 12:55
Депутаты Верховного Совета Аджарии от «Национального движения» не примут участия в публичных рассмотрениях изменений в конституцию автономии. Как отметил депутат Гия Абуладзе, в работе над данными изменениями не участвовали конституционалисты, эксперты и представители неправительственного сектора.
«Рассмотрение изменений в конституцию Аджарии носит формальный характер. Данные изменения скопированы с конституционного закона об Аджарии и реально ослабляют права автономии. Мы в параллельном режиме проведем встречи с населением и письменно представим свои предложения. Если не произойдет делегирования полномочий в отдельных сферах, это будет означать, что центр объявил недоверие Аджарии», — заявил депутат «Национального движения».
По заявлению же председателя Верховного Совета Аджарии Давида Габаидзе, подготовленные изменения ставят целью привести конституцию Аджарии в соответствие с конституционным законом об Аджарии, который парламент Грузии принял вместе с конституционными изменениями в конституцию Грузии.
Отметим, что публичные рассмотрения изменений в конституцию Аджарии проходят в автономии уже вторую неделю.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна