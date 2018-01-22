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Цулукиани: В 2013 году началась разработка сбалансированной наркополитики и в этом году она дойдет до логического завершения
22.01.2018 13:07
Благодаря инициативе министерства здравоохранения, сегодня в случае передозировки врач больше не обязан сообщать об этом полиции, — об этом министр юстиции Тея Цулукиани заявила на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с наркоманией.
«В 2013 году мы начали разрабатывать сбалансированную наркополитику в нашей стране и в этом году доведем ее до логического завершения. Этот вопрос всегда был комплексным.
В этом формате у нас были разные мнения, однако шаг за шагом мы добились того, что некоторые считали недостижимым.
Например, благодаря инициативе министерства здравоохранения, сегодня в случае передозировки врач больше не обязан сообщать об этом полиции. Арчил Талаквадзе также хорошо помнит, что мы смогли сделать подходы со стороны государства в тюремной системе более гуманными», — заявила Цулукиани.
Тея Цулукиани поблагодарила Георгия Гахария за то, что позволил вернуться к этому формату межведомственной комиссии и выразила готовность активизировать совет по борьбе с наркоманией.
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