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Делегация Грузии провела переговоры в парламенте Узбекистана
22.01.2018 13:15
Делегация Грузии во главе с Председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе провела переговоры в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Председатель Сената Нигматилла Йулдошев принял делегацию Грузии.
Высоко оценив динамичный характер осуществляемых в стране общественно-политических и социально-экономических реформ, Кобахидзе отметил, что визит в Узбекистан парламентской делегации Грузии, несомненно, послужит дальнейшему развитию и укреплению двустороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Грузией.
В ходе встреч и переговоров стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития межпарламентских связей, двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес.
Делегация Грузии также посетила Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов проинформировал гостей об осуществляемых широкомасштабных реформах в соответствии со Стратегией действий.
Поблагодарив за теплый прием, председатель Парламента Грузии, отметил укрепление узбекско-грузинских отношений, включая межпарламентские связи.
По словам гостей, Узбекистан за последний год значительно усилил свои позиции на международной арене и стремится к укреплению сотрудничества с зарубежными странами, в том числе с Грузией.
В ходе встречи, к вниманию участников представлена информация о Законодательной палате, ее структуре, политических партиях и Экологическом движении Узбекистана, Комитетах и созданных группах дружбы по сотрудничеству с зарубежными парламентами, а также недавно созданном Институте проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.
Также обсуждены дальнейшее перспективы сотрудничества между двумя странами. Отмечена актуальность реализации проектов в торгово-экономической сфере, повышении экспорта и импорта.
Отметим, что в рамках визита парламентской делегации Грузии намечено подписание Меморандума о межпарламентском сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Парламентом Грузии.
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