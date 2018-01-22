Суд начал рассматривать жалобу ГМС относительно статуса Саакашвили

22.01.2018 13:19 Киевский апелляционный административный суд начал рассматривать жалобу Киевского облуправления Государственной миграционной службы (ГМС) на решение окружного админсуда Киева, который отказал экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе признания его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", через несколько минут после того, как председательствующий судья открыл заседание и начал вести процесс, сторонники М.Саакашвили, которые заполнили зал заседаний, начали требовать от судьи говорить громче или включить микрофон.



После непродолжительных перепалок слово взял сам М.Саакашвили. В настоящее время он выступает в зале суда.



Как сообщалось, 3 января Окружной административный суд Киева отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева Татьяна Скочок огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".



11 января М.Саакашвили допустил, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований находиться на территории Украины. По его словам, Управление государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области обжаловало принятое в его пользу 3 января 2018 года решение Окружного административного суда Киева, который отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.



"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине", - заявил М.Саакашвили.



















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