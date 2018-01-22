В Украине этот бардак закончится - Саакашвили

22.01.2018 13:20 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что если суд сегодня примет "преступное решение", позволяющее его депортировать из Украины, то его политсила будет менять "организованную преступную группировку, которая захватила власть" в стране. Об этом он сказал 22 января в Киевском апелляционном административном суде, передает корреспондент "ГОРДОН".



"Если сегодня будет преступное решение… Это не давление на суд… Я человек, который уважает суд, но я абсолютно не уважаю украинскую судебную систему", – заявил Саакашвили.



По его словам, он сам и его сторонники будут продолжать борьбу. "Мы будем продолжать нашу борьбу через суды, мы будем менять эту систему. Мы будем менять организованную преступную группировку, которая захватила власть в Украине", – продолжил Саакашвили.



Он добавил, что в его поддержку могут выйти сотни тысяч сторонников. "Сегодня нас тут сотни, завтра будет десятки тысяч, послезавтра будет миллион. Я гарантирую это, и в Украине мы установим порядок. В Украине этот бардак закончится. В Украине эта коррупция закончится", – сказал политик.



По его словам, сценарий нынешнего судебного заседания написан в администрации президента Украины Петра Порошенко. "Но как бы он от меня не избавлялся, от этого народ Украины не станет слабее", – добавил Саакашвили.



Он уточнил, что в суде "присутствует ОПГ", и "выход из всего этого – дальнейшая мобилизация всего народа, чтобы пойти в наступление".



"Мы заявляем отвод судей", – добавил политик.



















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