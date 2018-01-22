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Саакашвили: Главная задача Путина – убрать меня из украинской политики
22.01.2018 13:28
Выдворение Михеила Саакашвили из Украины будет лучшим подарком для Путина в начале 2018 года, — об этом бывший президент Грузии заявил в ходе выступления на заседании Киевского апелляционного суда.
Лидер движения «Рух нових сил» сравнил себя с российским оппозиционером Алексеем Навальным и отметил, что в ходе политической активности у него возникают такие же проблемы, как у Навального.
По словам Саакашвили, главная задача Путина – убрать его из украинской политики.
По утверждению бывшего губернатора Одессы, Петр Порошенко лично попросил президента России, чтобы Сергей Курченко признал финансирование Михеила Саакашвили.
Бывший президент Грузии обвинил украинское правительство в коррупции.
«Месть будет жестокой. Народ этого не простит вам», — обратился Саакашвили к украинским высокопоставленным чиновникам.
«Мы требуем отвода этого суда и требуем справедливого суда», — заявил Саакашвили.
В зале суда собрались сторонники Михеила Саакашвили. Они прерывали речь лидера «Рух нових сил» возгласами и аплодисментами. Позднее Михеил Саакашвили вместе со сторонниками исполнил гимн Украины.
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