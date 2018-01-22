Хухашвили советует «Грузинской мечте» выдвинуть в президенты Эндзелу Мачавариани

22.01.2018 14:01 Грузинский политолог Гия Хухашвили считает одинаковыми шансы стать президентом у министра иностранных дел Михаила Джанелидзе и члена парламентского большинства Эндзелы Мачавариани.



В этой ситуации политолог советует правящей команде, выдвинуть кандидатом в президенты Эндзелу Мачавариани.



"Все равно у Квирикашвили никто не спрашивает, будет он кандидатом в президенты или нет. Какое имеет значение, что он сегодня говорит, завтра он может сказать другое. Никто ничего в этой стране у Квирикашвили не спрашивает. Такой политик, как Квирикашвили, более приемлем для президентской должности, однако его последние выходки, начиная от инцидента с Шалелашвили, события, развитые с "Уцноби", и его ругань, все это разрушило его главный актив, который должен был мягко перенести его в кресло президента, поскольку он оказался не таким уж и гладким человеком.



Я бы советовал представить как кандидата в президенты Эндзелу Мачавариани, было бы неплохо, мы хотя бы немного развлеклись, повеселились"- заявил политолог Гия Хухашвили в передаче "Другие акценты".



Напомним, что на днях премьер-министр Георгий Квирикашвили однозначно отверг выдвижение его кандидатуры на предстоящих президентских выборах.



Что же касается депутата Эндзелы Мачавариани, они известна в Грузии своими глупыми выходками и заявлениями, над которыми смеются все.

















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