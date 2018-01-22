Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хухашвили советует «Грузинской мечте» выдвинуть в президенты Эндзелу Мачавариани


22.01.2018   14:01
Грузинский политолог Гия Хухашвили считает одинаковыми шансы стать президентом у министра иностранных дел Михаила Джанелидзе и члена парламентского большинства Эндзелы Мачавариани.

В этой ситуации политолог советует правящей команде, выдвинуть кандидатом в президенты Эндзелу Мачавариани.

"Все равно у Квирикашвили никто не спрашивает, будет он кандидатом в президенты или нет. Какое имеет значение, что он сегодня говорит, завтра он может сказать другое. Никто ничего в этой стране у Квирикашвили не спрашивает. Такой политик, как Квирикашвили, более приемлем для президентской должности, однако его последние выходки, начиная от инцидента с Шалелашвили, события, развитые с "Уцноби", и его ругань, все это разрушило его главный актив, который должен был мягко перенести его в кресло президента, поскольку он оказался не таким уж и гладким человеком.

Я бы советовал представить как кандидата в президенты Эндзелу Мачавариани, было бы неплохо, мы хотя бы немного развлеклись, повеселились"- заявил политолог Гия Хухашвили в передаче "Другие акценты".

Напомним, что на днях премьер-министр Георгий Квирикашвили однозначно отверг выдвижение его кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

Что же касается депутата Эндзелы Мачавариани, они известна в Грузии своими глупыми выходками и заявлениями, над которыми смеются все.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стенды виртуальной реальности будут внедрены в туристических центрах Грузии - Кумсишвили
Почему в Грузии растет число банкротов?
Планы правительства не соответствуют реальной ситуации - глава финкомитета парламента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
Суд огласил приговоров по делу о побеге из СИЗО МВД Абхазии
СГБ Грузии: В Сухуми пока нет готовности на выдачу Рашида Канджи-Оглы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Переводы в Грузию вне почты выросли в 17г на 19,3% г/г до $1,379 млрд
Замечания президента Грузии по закону «О вещании» будут направлены комитету по отраслевой экономике
Стенды виртуальной реальности будут внедрены в туристических центрах Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна