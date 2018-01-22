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Минобразования может упростить школьные выпускные экзамены по некоторым предметам


22.01.2018   14:21
Школьные выпускные экзамены, возможно, будут упразднены по нескольким предметам. Такую возможность не исключил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.

По его словам, министерство работает по нескольким направлениям и в плане экзаменов изменения, возможно, будут задействованы уже в этом году.

«…Я часто повторяю изречение Плутарха, что «ум - это не сосуд, который надо заполнить, а огонь, который необходимо зажечь». Именно это будет нашим девизом на каждой ступени образования – и в школе, и в профессиональном колледже, и на высшей ступени. И экзамены, соответственно, должны это отображать», - сказал министр.

Отвечая на вопрос, не планируется ли объединить выпускные школьные экзамены и вступительные университетские экзамены, Чхенкели заявил: «Объединение это неверная формулировка, но мы работаем над экзаменами обоих типов, и обоих могут коснуться изменения. В особенности, выпускных школьных экзаменов. Однако объединения действительно не произойдет. Это две разные вещи. Касательно выпускных школьных экзаменов узнаете… Будут ли упразднены выпускные экзамены, посмотрим. Мы работаем над различными моделями. Хотим, чтобы наша система экзаменов стала еще эффективнее. Произойдет оптимизация экзаменов, и экзамен реально проверит знания. Возможно, по конкретным направлениям изменения будут уже в этом году», - сообщил Чхенкели.






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