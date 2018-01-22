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Госпрокуратура Испании попросила выдать ордер на арест лидера Каталонии в Дании
22.01.2018 14:45
Офис государственного прокурора Испании обратился к судье Верховного суда Пабло Лларене с просьбой выдать международный ордер на арест Пучдемона после того, как политик приземлился в Копенгагене.
Об этом сообщает каталонское издание La Vanguardia.
По данным источников издания, судьи могли активировать ордер только для Дании.
Как сообщалось, экс-глава Каталонского правительства Карлес Пучдемон в понедельник утром прилетел в Копенгаген, несмотря на угрозу ареста. Офис государственного прокурора Испании заявил в воскресенье, что он повторно выдаст европейский ордер на арест Пучдемона, если тот покинет Бельгию и приедет в Данию.
В столице Дании Пучдемон планирует принять участие в дебатах в Копенгагенском университете по ситуации в Каталонии.
Впервые за 80 дней каталонский политик покинул Бельгию после того, как сбежал туда, скрываясь от судебного преследования в Испании за его роль в попытке отделения Каталонии.
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