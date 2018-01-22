Порошенко летал на Мальдивы по поддельному паспорту - Саакашвили

22.01.2018 16:09 Президент Украины Петр Порошенко нарушил правила прохождения границы, когда летел на Мальдивы. Об этом заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили в ходе заседания Киевского апелляционного суда в понедельник, 22 января, которое транслировал телеканал NEWSONE.



"В конце декабря гражданин Украины Петр Порошенко приехал в Жуляны, зашел с черного хода, показал паспорт на другое имя и фамилию, сел на самолет, не проходя контроль, и полетел на Мальдивы, в нарушение законов Украины, потому что не передал полномочия главнокомандующего. И так же вернулся", - сказал Саакашвили.



По его словам, Порошенко должен быть притянут к ответственности за нарушение законодательства.

















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