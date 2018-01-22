Пучдемона официально выдвинули кандидатом в председатели правительства Каталонии

22.01.2018 16:22 Отстраненного Мадридом экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона официально выдвинули кандидатом на эту должность. Об этом сообщает испанское издание El Pais.



Спикер парламента Каталонии Рожер Торрен, представляющий сепаратистское большинство местного парламента, в понедельник объявил, что Пучдемон является кандидатом, который собрал наибольшую поддержку среди парламентских групп на пост главы правительства.



"Я предложу Карлеса Пучдемона как кандидата на пост главы правительства. Я знаю о личной и судебную ситуацию господина Пучдемона, но я также знаю, что он имеет абсолютную легитимность быть кандидатом", - сказал Торрен.



Он также сказал, что направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою с предложением "сесть и поговорить об аномальной ситуации в парламенте, где право представительства некоторых депутатов было нарушено".



Напомним, в понедельник офис государственного прокурора Испании обратился к судье Верховного суда Пабло Лларене с просьбой выдать международный ордер на арест Пучдемона после того, как политик приземлился в Копенгагене.



Пучдемон в понедельник утром прилетел в Копенгаген, несмотря на угрозу ареста. Офис государственного прокурора Испании заявил в воскресенье, что он повторно выдаст европейский ордер на арест Пучдемона, если тот покинет Бельгию и приедет в Данию.















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