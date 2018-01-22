Посольств США в Грузии не может функционировать полноценно из–за «временного бюджета»

22.01.2018 16:31 Из–за утверждения конгрессом США одномесячного т.н временного бюджета, американское посольство в Грузии не может полноценно работать.



«Первому каналу» в посольстве заявили, что задержка не касается консульского департамента, хотя на данном этапе операционная работа в посольстве не выполняется.



На веб–странице посольства говорится, что до восстановления работы американского правительства веб — сайт дипломатического ведомства не будет обновляться, кроме чрезвычайной и информации касающейся безопасности.



«Консульское обслуживание посольства продолжится до ассигнования конгрессом бюджетных средств. Если у вас назначено визовое собеседование или встреча обслуживания граждан США, просим обратиться в посольство в назначенное время», — говорится в распространенной дипведомством информации.



Напомним, что 20 января сенат не поддержал законопроект о финансировании правительства. Окончательное слушание законопроекта возобновится в средних числах февраля.



Временный бюджет не поддержало достаточное число демократов, чтобы в итоге проект набрал необходимые 60 голосов. Республиканцы, которые поддерживают предоставление финансирования, в верхней палате имеют 51 место. На поддержку законопроекта нашлось только 50 голосов против 49 — пятеро демократов высказались за временное финансирование, в то же время пятеро республиканцев — против.



Позднее, Дональд Трамп написал в «Твиттере», что принятие законопроекта о финансировании правительства затягивают демократы.















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