Межведомственный совет по борьбе с наркоманией представит отчет о положении дел в течение двух недель

22.01.2018 17:19 Совет межведомственного совета по борьбе с наркоманией, созванный министром юстиции, провел очередное заседание.



Заседание межведомственного совета по борьбе с наркоманией открыла министр юстиции Тея Цулукиани. По словам министра, совет обсуждает новую наркополитику государства, которая должа быть принята с вовлечением всех соответствующих ведомств и институтов, чтобы совместными усилиями разработать комплексно осознанную, полноценную и сбалансированную стратегию: наркополитику, которая максимально будет подогнана под интересы нашей страны и общества.



«Мы все соглашаемся, что задача наркополитики – с одной стороны, уменьшить вред наркотиков, превенция проблемного потребления наркотиков, внедрение соответствующих сервисов и так далее, а с другой стороны, осуществление максимально эффективной политики против незаконного оборота и распространения наркотиков. Мы не должны забывать, что для изменений необходимо создать соответствущие предпосылки», — заявила Тея Цулукиани.



По вопросам реформы наркополитики свое видение и мнение представили министр внутренних дел Георгий Гахария, председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Зоидзе, заместитель министра здравоохранения Заза Сопромадзе, заместитель Главного прокурора Георгий Габиташвили, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Софио Киладзе.



Тея Цулукиани попросила членов совета в двухнедельный срок отобразить согласованные позиции, а министерства здравоохранения, образования и по исполнению наказаний – представить анализ положения по их сферам. Следующее заседание совета пройдет через 4 недели.















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