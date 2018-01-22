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Расходы на доставку тела убитого в США Давида Канделаки покроет государство


22.01.2018   18:17
Проводятся процедуры с целью перевозки в Грузию тела убитого в США Давида Канделаки.

В МИД Грузии заявили, что Давид Канделаки гражданин Грузии, и расходы за его доставку покроет государство. По информации ведомства, консульство Грузии в Вашингтоне находится на связи с его семьей.

Напомним, в США полиция Луисвила обнаружила в одной из квартир трупы двух мужчин, один из которых уроженец Кутаиси Давид Канделаки. По сообщению американских СМИ, члены семьи Давида Канделаки сообщили полиции об его исчезновении. Давид Канделаки должен был встретиться со своей женой в Майами, но не пришел на встречу, после чего супруга обратилась к полиции.

Давид Канделаки по профессии был врачом, у него остались жена и двое детей.






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