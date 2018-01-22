Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе судей

22.01.2018 19:22 Киевский апелляционный административный суд (КААС) частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили об отводе коллегии судей.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", послед возвращения из совещательной комнаты суд огласил решение, согласно которому вопрос об отводе коллегии судей должна решить другая судебная инстанция.



В связи с этим рассмотрение апелляции управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киеве на решение окружного админсуда Киева, который отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе признания его лицом, нуждающимся в дополнительной защите, пока отложено.



Теперь, согласно процедуре, другая коллегия КААС должна рассмотреть вопрос об отводе состава суда, который определен для рассмотрения апелляции по делу о статусе М.Саакашвили в Украине. В случае принятия решения об отводе кого-то из судей или всей коллегии в КААС должна быть сформирована новая коллегия для рассмотрения данного вопроса.



Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, в свою очередь, сказал агентству "Интерфакс-Украина", что для точного понимания вынесенного судом определения стороне защиты необходимо будет изучить полный текст решения, который она должна получить в течение 5 дней.















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