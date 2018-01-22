Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе судей


22.01.2018   19:22
Киевский апелляционный административный суд (КААС) частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили об отводе коллегии судей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", послед возвращения из совещательной комнаты суд огласил решение, согласно которому вопрос об отводе коллегии судей должна решить другая судебная инстанция.

В связи с этим рассмотрение апелляции управления Государственной миграционной службы (ГМС) в Киеве на решение окружного админсуда Киева, который отказал М.Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе признания его лицом, нуждающимся в дополнительной защите, пока отложено.

Теперь, согласно процедуре, другая коллегия КААС должна рассмотреть вопрос об отводе состава суда, который определен для рассмотрения апелляции по делу о статусе М.Саакашвили в Украине. В случае принятия решения об отводе кого-то из судей или всей коллегии в КААС должна быть сформирована новая коллегия для рассмотрения данного вопроса.

Адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, в свою очередь, сказал агентству "Интерфакс-Украина", что для точного понимания вынесенного судом определения стороне защиты необходимо будет изучить полный текст решения, который она должна получить в течение 5 дней.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стенды виртуальной реальности будут внедрены в туристических центрах Грузии - Кумсишвили
Почему в Грузии растет число банкротов?
Планы правительства не соответствуют реальной ситуации - глава финкомитета парламента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
Суд огласил приговоров по делу о побеге из СИЗО МВД Абхазии
СГБ Грузии: В Сухуми пока нет готовности на выдачу Рашида Канджи-Оглы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Переводы в Грузию вне почты выросли в 17г на 19,3% г/г до $1,379 млрд
Замечания президента Грузии по закону «О вещании» будут направлены комитету по отраслевой экономике
Стенды виртуальной реальности будут внедрены в туристических центрах Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна