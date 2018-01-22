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Глава МВД Грузии: Дискуссии по наркополитике слишком затянулись


22.01.2018   19:23
Дискуссии по вопросам наркополитики слишком затянулись, что не способствует улучшению ситуации в стране в этом направлении, заявил министр внутренних дел Георгий Гахария на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с наркоманией при министерстве юстиции. Заседание состоялось 22 января.

По информации министра, в последний период фиксируется тревожная статистика роста ввоза в страну наркотических средств и их реализации.

«Здесь мы видим реально серьезные риски. И жесткие подходы в этом направлении необходимо не только сохранить, но, в некоторых случаях, даже ужесточить», — заявил Гахария.

Тем не менее, он понимает значение гуманного отношения к потребителям наркотиков и проведения комплексной наркополитики, подчеркивая, что в этом случае важно не допустить провоцирования роста потребления наркотиков.

«Мы хорошо понимаем, что гуманная и комплексная наркополитика — это единственный выход. Гуманное отношение к потребителям наркотиков должно быть абсолютно сбалансированным, чтобы однозначно соблюдался баланс между гуманностью и поощрением потребления. Основная задача наркополитики — не допустить появления новых потребителей и обеспечить реабилитацию существующих потребителей», — пояснил Георгий Гахария.

По мнению министра, при принятии важных законодательных изменений необходим конкретный план и абсолютно четкий подход по всем направлениям.

Необходимость внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее ответственность за потребление-распространение наркотиков, возникла в Грузии после того, как Конституционный суд 30 ноября 2017 года удовлетворил иск представителей движения «Гирчи» и признал неконституционной фразу «незаконное потребление без назначения врача» в статье 273-й Уголовного кодекса Грузии, где речь шла об ответственности за потребление наркотических средств, их аналогов и прекурсоров.






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