Саакашвили считает, что сценарий судебного заседания написали в администрации президента

22.01.2018 19:24 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что если суд примет "преступное решение", которое позволит его депортировать из Украины, то политсила будет менять "организованную преступную группировку, захватившую власть" в стране. Об этом лидер "Движения новых сил" сказал 22 января в Апелляционном суде в Киеве, заседание которого транслировал NEWSONE.



"Если сегодня будет преступное решение… Это не давление на суд… Я человек, который уважает суд, но я абсолютно не уважаю украинскую судебную систему", – заявил Саакашвили.



Также он подчеркнул, что ни он, ни его сторонники не намерены сдаваться, а будут продолжать борьбу.



"Мы будем продолжать нашу борьбу через суды, мы будем менять эту систему. Мы будем менять организованную преступную группировку, которая захватила власть в Украине", – добавил политик.



Саакашвили заварил, что в его поддержку готовы выйти сотни тысяч сторонников.



"Сегодня нас тут сотни, завтра будет десятки тысяч, послезавтра будет миллион. Я гарантирую это, и в Украине мы установим порядок. В Украине этот бардак закончится. В Украине эта коррупция закончится", – отметил он.



Вместе с тем Саакашвили выразил убеждения, что сценарий судебного заседания был написан в Администрации президента Петра Порошенко.



"Но как бы он от меня ни избавлялся, от этого народ Украины не станет слабее", – добавил политик.



В завершение ко всему он добавил, что в суде присутствует организованная преступная группировка "и выход из всего этого – дальнейшая мобилизация всего народа, чтобы пойти в наступление".















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