МВД Грузии распространяет заявление по делу об убийстве генерала Сосо Кутателадзе

22.01.2018 19:42 Министерство внутренних дел распространяет заявление по делу об убийстве генерала Сосо Кутателадзе. В нем отмечается, что информация о давлении в отношении задержанного Георгия Чантурия лишена правовой основы и представляет собой тактику адвоката Георгия Чантурия с целью формирования неверного общественного мнения.



«Как известно общественности, в рамках расследования по факту убийства генерала Самсона Кутателадзе, 17 января 2018 года Георгий Чантурия бы задержан по статье 236 уголовного кодекса Грузии, по факту незаконного приобретения-хранения боеприпасов, который в последствии был освобожден.



Согласно доказательствам, добытым в процессе расследования, вместе с другими фактами оказалось, что Георгий Чатурия был тем лицом, который видел Самсона Кутателадзе до убийства. Соответственно, в результате опроса, правоохранители задали Чантурия логические вопросы в связи с возможной связью с убийством. Данное является стандартной и широко апробированной тактикой расследования преступления. Соответственно, всяческие заявление о давлении лишены правовой основы и представляют собой тактику адвоката Георгия Чантурия с целью формирования неверного общественного мнения.



Призываем все стороны, дождаться результатов расследования и воздержаться от заявлений, лишенных правовой основы. Министерство внутренних дел продолжает расследование дела об убийстве Самсона Кутателадзе. Ведутся интенсивные следственные действия», — отмечено в заявлении.

















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