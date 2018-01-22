МОК ценит прогресс, достигнутый Грузией - Томас Бах

22.01.2018 19:43 «Международный олимпийский комитет (МОК) ценит прогресс, которого достигла Грузия в последний период с точки зрения развития спорта», — об этом заявил Томас Бах на встрече с премьер – министром Грузии Георгием Квирикашвили, которая проходит в штаб – квартире МОК в Лозанне.



По информации пресс – службы премьер – министра, президент Международного олимпийского комитета также положительно оценил инициативы грузинского правительства, которые служат цели популяризации спорта и здорового образа жизни в Грузии.



«Господин премьер – министр, для нас большая честь ваш визит. Мы обсуждаем планы на будущее и проекты. Мы приветствуем ваши инициативы, которые служат популяризации спорта и здорового образа жизни в Грузии. Нас очень впечатлили осуществленные активности в вашей стране. Международный олимпийский комитет заинтересован развитием спорта и в этих процессах мы поддерживаем национальные олимпийские комитеты и в том числе Олимпийский комитет Грузии», — заявил Томас Бах.

















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