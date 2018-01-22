Цулукиани следует взять ответственность за то, что не удалось повысить доверие к суду - Хухашвили

22.01.2018 19:50 Тея Цулукиани должна взять ответственность за то, что не удалось повысить доверие к суду в обществе, вся система осталась опять-таки на уровне Мурусидзе, и вместо оздоровления мы смотрим на тенденцию гниения суда, - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете "Квирис палитра".



По его словам, дело Квливидзе еще раз выявило, что доминантные фигуры хотят контролировать государственные институты. Государство тоже в определенной степени согласно покорится им, и отступает назад только в том случае, если за фактом последует острая реакция общества.



"Желание групп интересов подняться выше закона, и диктовать власти правила игры, очевидное. Это выявилось еще тогда, когда бывший прокурор Парцхаладзе ударил руководителя Службы аудита. Не стоит считать, что он мстил конкретно Лаше Тордия, нет, он замахнулся на документ, созданный государством, который оказался неприемлемым для групп интересов. Какая реакция последовала за этим конкретным фактом? Парцхаладзе и на сегодня является членом привилегированной касты, и, если завтра для него будет неприемлемым конкретное решение, с большой вероятностью повторит то же самое. Так что в государственном секторе дисциплина расшатана, процесс стал шатким, и от системной проблемы и тотальной коррупции нас отделяет не особо большой шаг.



В то же время, в том, что в стране не происходит исполнение справедливости, и есть вопросы к правосудию, заслуга Министерства юстиции. Именно Тея Цулукиани должна взять ответственность за то, что не удалось поднять доверие к суду, вся система осталась опять-таки на уровне Мурусидзе, и вместо оздоровления мы смотрим на тенденцию гниения суда. Я не могу дать иную оценку фактам, которые вижу в решениях судей. Видимо, вместо того, чтобы делать дело, Цулукиани создает некоторым личностный комфорт, и поэтому ей удается до сих пор сохранить портфель министра, в противном случае в нормальном государстве ее бы уволили из министерства на следующий день после назначения" - заявил Гия Хухашвили.



По его же словам, если будет сохраняться такая тенденция, у власти остаются две пути: вернутся в прошлое, и навязать нам повестку дня 90-х годов, или дойдем до нулевой толерантности, являющейся второй крайностью, поскольку "в обоих случаях жертвами становятся ни в чем не повинные люди".



"Касательно политической цены, в обоих случаях им придется пройти тот же путь, который прошли Шеварднадзе, и затем Саакашвили. Думаю, пока еще есть время, чтобы власть нашла золотую середину, и проявила политическую волю не повиноваться мафиозным правилам игры, быть неприступной для всех тех "друзей" и представителей привилегированной касты, которые стараются создать систему.



Если эта борьба закончится победой мафии, и группам интересов удастся срастись с властью, все достижения и успехи останутся позади, и мы станем жертвами организованной преступной группы. А за этим рано или поздно обязательно последует адекватный ответ народа. Если общество не сможет достичь справедливости посредством институций, достигнет цели с улицы. Мне кажется, что у власти нет точного видения, и не может надлежаще оценить риски. Более того, некоторые сегменты склонны признать группы интересов, но все же существуют люди, которые будут сопротивляться этому. Фактически мы сейчас находимся на этапе войны, в которой решающей является включенность общества. Что-то "воняет" в стране, и закрывать на это глаза будет равноценно катастрофе"- заявил Гия Хухашвили.















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