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Европейцы обеспокоены увеличением числа конфликтов - президент ПАСЕ
22.01.2018 19:56
Европейцы обеспокоены увеличением числа конфликтов, сказал в понедельник в своем первом выступлении новый председатель ПАЕС Микеле Николетти.
"Большинство наших граждан недовольны политикой. Они серьезно обеспокоены растущими экологическими проблемами и конфликтами и считают, что политика бессильна", - сказал Николетти.
По его словам, важно активное участие всех 47 государств-членов ПАСЕ и делегаций в решении вызовов современности.
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