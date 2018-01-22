Европейцы обеспокоены увеличением числа конфликтов - президент ПАСЕ

22.01.2018 19:56 Европейцы обеспокоены увеличением числа конфликтов, сказал в понедельник в своем первом выступлении новый председатель ПАЕС Микеле Николетти.



"Большинство наших граждан недовольны политикой. Они серьезно обеспокоены растущими экологическими проблемами и конфликтами и считают, что политика бессильна", - сказал Николетти.



По его словам, важно активное участие всех 47 государств-членов ПАСЕ и делегаций в решении вызовов современности.















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