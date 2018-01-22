МОК отправит в Грузию группу экспертов для изучения развития горных курортов

22.01.2018 20:47 «Международный олимпийский комитет отправит в Грузию специальную группу экспертов и советников, которая изучит состояние горных курортов в стране и будущих перспектив», — данное решение было принято на встрече президента МОК Томаса баха и премьер – министра Георгия Квирикашвили.



Как сообщает журналист Первого канала из Давоса, группа экспертов ознакомится с возможностями Грузии, в том числе и с молодежным спортивным направлением. На встрече было отмечено, что цель Грузии, в будущем провести зимние Олимпийские игры.



Георгий Квирикашвили детально ознакомил Томаса Баха с потенциалом Грузии, а также с реформами, которые были проведены в стране в последний период.



После встречи с глазу на глаз, переговоры продолжились в расширенном формате. В разговоре было отмечено, что развитие горнолыжных курортов является приоритетом для грузинского правительства и обмен опытом с Швейцарией в данном вопросе очень важен.



«Господин премьер – министр, для нас большая честь ваш визит. Мы обсуждаем планы на будущее и проекты. Мы приветствуем ваши инициативы, которые служат популяризации спорта и здорового образа жизни в Грузии. Нас очень впечатлили осуществленные активности в вашей стране. Международный олимпийский комитет заинтересован развитием спорта и в этих процессах мы поддерживаем национальные олимпийские комитеты и в том числе Олимпийский комитет Грузии», — заявил Томас Бах.



По завершении встречи, премьер – министр Грузии оставил запись в книге почетных гостей Международного олимпийского комитета.















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