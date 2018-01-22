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Замечания президента по закону «О вещании» будут направлены комитету по отраслевой экономике


22.01.2018   21:01
Мотивированные замечания президента в связи с законом «О вещании» будут направлены в парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике.

Об этом стало известно на заседании бюро парламента.

Как заявил на заседании бюро вице – спикер парламента Гия Вольский, для рассмотрения мотивированных замечания президента у парламента есть 15-ти дневный срок.

«Сроки рассмотрения вопроса начнут свой отсчет с 6 по 26 февраля, до начала весенней сессии. У нас есть две недели пленарного заседания, соответственно должно быть запланировано рассмотрение в комитетах и на пленарном заседании», — заявил Гия Вольский.

Замечания президента к законопроекту «О вещании» касаются размещения рекламы Общественным вещателем и вопроса закупок.






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