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Замечания президента по закону «О вещании» будут направлены комитету по отраслевой экономике
22.01.2018 21:01
Мотивированные замечания президента в связи с законом «О вещании» будут направлены в парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике.
Об этом стало известно на заседании бюро парламента.
Как заявил на заседании бюро вице – спикер парламента Гия Вольский, для рассмотрения мотивированных замечания президента у парламента есть 15-ти дневный срок.
«Сроки рассмотрения вопроса начнут свой отсчет с 6 по 26 февраля, до начала весенней сессии. У нас есть две недели пленарного заседания, соответственно должно быть запланировано рассмотрение в комитетах и на пленарном заседании», — заявил Гия Вольский.
Замечания президента к законопроекту «О вещании» касаются размещения рекламы Общественным вещателем и вопроса закупок.
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