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Грузия детально обсудит вопрос присоединения к санкциям в отношении России - Мдинарадзе
22.01.2018 21:08
По словам председателя фракции «Грузинская Мечта» Мамуки Мдинарадзе, грузинская сторона детально обсудит вопрос присоединения к санкциям в отношении России.
Журналист «Первого канала» задал Мамуке Мдинарадзе вопрос, который касался темы, поднятой на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.
«Один из компонентов нашего разговора касался этого. Со стороны Порошенко была озвучена такая просьба. Украина является нашим стратегическим партнером, и грузинская сторона всегда выражала поддержку в отношении Украины. В этом случае, это будет главной линией нашего решения. В связи с санкциями будет детальное обсуждение, нельзя давать обобщенный ответ, так как есть много деталей и мы озвучим нашу позицию. Украина является нашим другом и у нее есть поддержка в связи со всеми легитимными вопросами», — заявил Мдинарадзе.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что возможно, вопрос оккупированных территорий Грузии в Евросоюзе могут связать с продлением санкций против России, — об этом президент Украины заявил на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Информацию распространяет администрация президента Украины.
Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над улучшением механизма санкций против России и грузинская сторона может подключиться к нему.
«Это поможет нам уделить больше внимания и подтолкнуть ЕС к укреплению санкций против России. К этому может добавиться грузинский компонент с точки зрения оккупированной т.н. Южной Осетии и Абхазии», — заявил президент Украины.
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