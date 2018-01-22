Грузия детально обсудит вопрос присоединения к санкциям в отношении России - Мдинарадзе

22.01.2018 21:08 По словам председателя фракции «Грузинская Мечта» Мамуки Мдинарадзе, грузинская сторона детально обсудит вопрос присоединения к санкциям в отношении России.



Журналист «Первого канала» задал Мамуке Мдинарадзе вопрос, который касался темы, поднятой на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.



«Один из компонентов нашего разговора касался этого. Со стороны Порошенко была озвучена такая просьба. Украина является нашим стратегическим партнером, и грузинская сторона всегда выражала поддержку в отношении Украины. В этом случае, это будет главной линией нашего решения. В связи с санкциями будет детальное обсуждение, нельзя давать обобщенный ответ, так как есть много деталей и мы озвучим нашу позицию. Украина является нашим другом и у нее есть поддержка в связи со всеми легитимными вопросами», — заявил Мдинарадзе.



Президент Украины Петр Порошенко считает, что возможно, вопрос оккупированных территорий Грузии в Евросоюзе могут связать с продлением санкций против России, — об этом президент Украины заявил на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. Информацию распространяет администрация президента Украины.



Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над улучшением механизма санкций против России и грузинская сторона может подключиться к нему.



«Это поможет нам уделить больше внимания и подтолкнуть ЕС к укреплению санкций против России. К этому может добавиться грузинский компонент с точки зрения оккупированной т.н. Южной Осетии и Абхазии», — заявил президент Украины.















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