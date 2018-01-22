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Квирикашвили: Конечная цель в том, чтобы провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду


22.01.2018   23:05
Конечная цель в том, чтобы провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил журналистам в Лозанне, где встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. По словам Квирикашвили, с Бахом состоялась очень интересная встреча.

«Мы обсудили перспективы развития в Грузии зимних видов спорта и горных курортов. Было решено, что в ближайшем будущем в Грузию прибудет группа международных экспертов, которая вместе с нами обсудит перспективы развития. Конечная цель - провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду. Для этого нам нужна стратегия, план развития, и эта группа прибудет в Грузию именно для создания этого плана. Мы думаем, что положили начало очень интересной работе. Очень надеемся, что вместе с группой экспертов сделаем очень амбициозный план, и у нас уже будет ежегодный план действий», - сообщил Георгий Квирикашвили.






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