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Премьер-министр Грузии выступит с речью в Давосе


23.01.2018   11:17
Премьер-министр Георгий Квирикашвили сегодня выступит с речью в Давосе.

Георгий Квирикашвили примет участие в сессии под названием «Евразия: стратегическая перспектива».

Участие в дискуссии также примут президент Азербайджана Ильхам Алиев, вице-премьер Казахстана Ерболат Досаев и руководитель компании VEON Жан-Ив Шарлье.

Георгий Квирикашвили проведет двухстороннюю встречу с Ильхамом Алиевым. Планируются переговоры с представителями крупных инвестиционных групп.

В состав грузинской делегации входят вице-премьер Грузии, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе, а также исполнительный директор «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили.

К участникам 48-ого Всемирного экономического форума в Давосе сегодня же с речью обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.






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