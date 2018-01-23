Премьер-министр Грузии выступит с речью в Давосе

23.01.2018 11:17 Премьер-министр Георгий Квирикашвили сегодня выступит с речью в Давосе.



Георгий Квирикашвили примет участие в сессии под названием «Евразия: стратегическая перспектива».



Участие в дискуссии также примут президент Азербайджана Ильхам Алиев, вице-премьер Казахстана Ерболат Досаев и руководитель компании VEON Жан-Ив Шарлье.



Георгий Квирикашвили проведет двухстороннюю встречу с Ильхамом Алиевым. Планируются переговоры с представителями крупных инвестиционных групп.



В состав грузинской делегации входят вице-премьер Грузии, глава МИД Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе, а также исполнительный директор «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили.



К участникам 48-ого Всемирного экономического форума в Давосе сегодня же с речью обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.















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