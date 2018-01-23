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Facebook усилит борьбу с российским вмешательством


23.01.2018   11:54
Организации, которые размещают политическую рекламу на Facebook, должны будут пройти процедуру идентификации. Об этом заявил представитель компании Самид Чакрабарти, передает ТАСС.

По его утверждению, эта мера вводится для предотвращения возможного российского вмешательства в ход будущих выборов в США. Организации, публикующие касающуюся выборов рекламу, будут подтверждать свою принадлежность, чтобы пользователи могли видеть, кто оплачивал эту рекламу. Мы будем архивировать образцы электоральной рекламы и делать их доступными для поиска в целях повышения отчетности", - рассказал он.

«Компания недооценила степень опасности использования сторонними игроками социальных СМИ в качестве информационного оружия, — заявил Чакрабарти. — во время выборов 2016 года российские субъекты создали 80 тысяч постов, которые за два года дошли до около 126 миллионов человек в Соединенных Штатах».






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