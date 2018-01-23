Проект резолюции должен сделать акцент на мониторинг прав человека на оккупированных территориях - Тамар Чугошвили

23.01.2018 12:28 Парламентская делегация Грузии планирует очередной раз поднять на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы вопрос мониторинга защиты прав человека на оккупированных территориях.



Об этом заявила руководитель делегации, первый заместитель председателя парламента, Тамар Чугошвили. По ее словам, одной из главных тем беседы с одним из кандидатур, представленных на пост комиссара по правам человека, было положение на оккупированных территориях Грузии с точки зрения прав человека.



"Мы инициировали проект резолюции, который должен сделать акцент на мониторинг защиты прав человека на оккупированных территориях Грузии. Мы хотим еще раз подчеркнуть этот вопрос в Парламентской Ассамблее. Мы задали вопрос господину Леборну именно в связи с необходимостью мониторинга прав человека на оккупированных территориях. Он полностью разделяет мнение, что одним из главных вызовов будет оценка положения прав человека в т.н. серых зонах на территории Совета Европы. Он обещал нам, что для него будут приоритетом серые зоны, где на данном этапе не происходит эффективный мониторинг с точки зрения прав человека" - заявила руководитель постояннодействующей делегации парламента Грузии.



В работе зимней сессии ПАСЕ принимают участие члены постояннодействующей делегации парламента Грузии: Софья Кацарава, Эка Беселия, Ирина Пруидзе, Звиад Квачантирадзе, Дмитрий Цкитишвили, Нино Гогуадзе, Давид Бакрадзе, и Георгий Канделаки.



















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