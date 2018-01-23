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Грузия и Узбекистан договорились о межпарламентском сотрудничестве


23.01.2018   12:41
Грузия и Узбекистан будут развивать межпарламентское сотрудничество. По информации пресс-службы парламента Грузии, соответствующий меморандум был подписан 22 января в ходе визита председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе в Ташкент.

По оценке Ираклия Кобахидзе, этот документ станет началом нового этапа во взаимоотношениях между двумя странами, которые, по его же информации, будут развиваться в различных направлениях.

Подводя итоги визита в Узбекистан, спикер грузинского парламента отметил серьезные перспективы расширения сотрудничества между двумя странами, в том числе в плане открытия прямого авиасообщения.

«У нас были очень интересные встречи с председателями обеих палат парламента, с премьер-министром Узбекистана, на которых мы обсудили конкретные вопросы будущего сотрудничества. Речь шла о межпарламентском сотрудничестве, а также об экономическом сотрудничестве, где выявились очень серьезные перспективы. В том числе, в направлениях развития торговли и туризма. Мы обсудили и вопрос назначения прямых авиарейсов между Узбекистаном и Грузией. Думаем, что имеются очень большие перспективы для углубления экономического сотрудничества, и будем активно работать над этим вопросом вместе с правительством Грузии», — заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.

Спикер парламента Грузии посетил Ташкент сразу после визита на Украину, который проходил 17−19 января.








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