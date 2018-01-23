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Натали Сабанадзе о безвизовом сообщении


23.01.2018   12:48
Руководитель миссии Грузии в Евросоюзе Натали Сабанадзе называет плановой встречу, которая должна состояться в Совете Европы. По ее словам, "в этом нет ничего экстраординарного". Сабанадзе отзывается на информацию журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, согласно которой несколько стран Евросоюза недовольны количеством ищущих убежище из Грузии, и "во вторник рассмотрят механизм приостановления".

По словам руководителя миссии Грузии в Евросоюзе, Грузия должна продолжить выполнение своих обязательств.

"Это факт. Очень важно, чтобы наши граждане не нарушали правила безвизового режима, не превышали эти три месяца.

Касательно требования убежища, здесь статистика удовлетворения очень низкая из Грузии. Многие страны Евросоюза ввели Грузию в список безопасных стран, поэтому рассмотрение требований автоматически завершается негативным ответом. Это тоже следует учитывать. Мы должны беречь достижение, которое называется безвизовым передвижением"- говорит Натали Сабанадзе.









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