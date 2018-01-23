Грузия показала динамику улучшения стандартов во многих сферах - Андрес Мамикинс

23.01.2018 15:11 Грузия показала динамику улучшения стандартов во многих сферах, — об этом член комитета по иностранным делам Европарламента Андрес Мамикинс заявила на заседании комитета по международной торговле.



На заседании комитета рассматривался вопрос осуществления соглашения об ассоциации с ЕС Грузии, Украины и Молдовы.



«Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией было задействовано в июле 2016 года. Это соглашение уже принесло реальные выгоды. Благодаря моей роли в качестве докладчика и моих контактов с гражданскими общества Грузии, я должен признать, что Грузия продемонстрировала динамику улучшения стандартов во многих областях, в частности в области права, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, здравоохранения, образования, инноваций и других сферах. Мы видим, что это соглашение является эффективным инструментом для улучшения управления в Грузии», — заявил Андрес Мамикинс.



По его словам, он рад, что со стороны правительства Грузии есть желание осуществить конкретные шаги.



«Это соглашение еще больше укрепило экономику Грузии. Была осуществлена поддержка 63 тысяч предприятий и создано 2 450 новых рабочих мест. Посредством соглашения Грузия обладает более сильным управлением. При содействии Евросоюза была создана Служба правовой помощи правительства, которая предоставила бесплатные юридические услуги примерно 140 000 людам. Это соглашение помогает укрепить связи Грузии, путем улучшения транспортной сферы, зеленой экономики и энергетической безопасности», — отметил Андрес Мамикинс.



По словам члена комитета по иностранным делам Европарламента, вместе с этими позитивными результатами, поддержка крепкого гражданского общества Грузии со стороны ЕС остается ограниченной.



«В то же время строительство сильного гражданского общества является основой будущей позитивной трансформации Грузии. Соглашение об ассоциации вместе с глубокой и всеобъемлющей свободной торговлей предусматривает и глубокую политическую и экономическую интеграцию с ЕС, но для полного развития потенциала этого соглашения нам необходимо расширить масштабы и сейчас же наметить амбициозные цели. Рамочное соглашение позволяет Грузии приблизиться к европейской социальной модели, и ЕС должен уделять больше внимания социальной стороне процесса ассоциации ЕС-Грузия. Это сфера, в которой усилия ЕС могут дать быстрые и конкретные положительные результаты. Фокусирование внимания на социальных проблемах является лучшей стратегией для укрепления общественной поддержки в отношении процесса европейской интеграции. Это важно для отношений между ЕС и Грузией и двусторонней торговли», — сказал Андрес Мамикинс.



По его словам, обе стороны должны согласовать формирования комитета по ассоциации трудовых, рабочих и социальных вопросов.



«Формирование такого комитета позволит нам координировать принятие решений по социальным вопросам, потому что лишь рекомендаций недостаточно. Такое углубление соглашения об ассоциации способствует развитию идеи «Восточного партнерства плюс», и автоматически вводит Грузию в сферу европейской социальной политики. У ЕС есть все необходимые инструменты для достижения этих целей, и мы должны использовать этот момент, чтобы помочь улучшить социальные стандарты Грузии. Мы должны дать новую перспективу грузинскому народу, который ясно показал, что выбрал европейский путь. Необходимо реальное улучшение уровня жизни в Грузии. Уважаемые коллеги, давайте покажем, что соглашение об ассоциации между Грузией и Европейским Союзом ценно для каждого гражданина Грузии», — заявил Мамикинс.















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