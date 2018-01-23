Глава МВД Испании обещает найти Пучдемона, даже если тот вернется в багажнике авто

23.01.2018 17:38 Мадрид сделает все возможное, чтобы экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не появился в Испании внезапно в день голосования за нового главу правительства автономии.



Об этом заявил глава МВД Испании Хуан Игнасио Сойдо, сообщает La Vanguardia.



"Гражданская гвардия и Национальная полиция интенсивно работают над тем, чтобы этого (внезапного появления Пучдемона в Каталонии в день голосования. - Ред.) не произошло. Хотя есть сельские дороги, можно прибыть на лодке или вертолете, мы работаем, чтобы он не мог это сделать", - сказал министр.



По словам Сойдо, его ведомство работает даже над вариантом, что Пучдемон "попытается прибыть в Испанию в багажнике автомобиля".



Как сообщалось, Карлес Пучдемон выразил намерение сформировать новое правительство Каталонии, несмотря на противодействие центральной власти Испании.



Пучдемон в понедельник утром прилетел в Копенгаген, несмотря на угрозу ареста.



Впервые за 80 дней каталонский политик покинул Бельгию после того, как сбежал туда, скрываясь от судебного преследования в Испании за его роль в попытке отделения Каталонии.



Офис государственного прокурора Испании заявил в воскресенье, что он повторно выдаст европейский ордер на арест Пучдемона, если тот покинет Бельгию и приедет в Данию. Но Верховный суд Испании отклонил просьбу прокуратуры о выдаче европейского ордера на арест.



Напомним, Пучдемона официально выдвинули кандидатом на пост главы правительства Каталонии. Он собрал наибольшую поддержку среди политических групп каталонского парламента.















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