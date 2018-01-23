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В Молдову не пустили российских журналистов, которые летели к президенту


23.01.2018   17:43
Молдавские пограничники не пустили в страну съемочную группу российского телеканала RTVI, прилетевших взять интервью у президента Игоря Додона.

Как сообщает сайт телеканала, сотрудники RTVI прибыли в Кишинев рейсом из Москвы в ночь на 23 января. По утверждению телеканала, визит был согласован на уровне президентской администрации.

"Несмотря на то, что журналисты предъявили пограничникам официальное приглашение от президента страны и письмо от RTVI с подтверждением цели визита, съемочной группе отказали во въезде в Молдову", - говорится в сообщении.

Журналистка Марианна Минскер, которая должна была взять интервью, сообщила, что во въезде было отказано, поскольку группа не смогла подтвердить цель визита.

Минскер также утверждает, что молдавские пограничники угрожали применить силу к оператору. После этого съемочную группу посадили на борт самолета в Москву.

Напомним, на прошлой неделе пограничная полиция Молдовы отказала во въезде в страну телеведущей российского телеканала НТВ Ираде Зейналовой, которая должна была взять интервью у президента страны Игоря Додона. Но потом с помощью Додона она таки попала в страну.






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