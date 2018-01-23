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В Молдове хотят лишить статуса русский язык
23.01.2018 17:58
Либеральная партия Молдовы, выступающая за объединение с Румынией и вступление страны в НАТО, предложила лишить русский язык статуса языка межнационального общения, сообщает ТАСС.
"Мы обратимся в Конституционный суд с требованием пересмотреть пять законов, которые закрепляют за русским статус языка межнационального общения, в том числе закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - заявил сегодня журналистам лидер либералов, экс-председатель парламента Михай Гимпу.
Он напомнил, что статус языка межнационального общения был закреплен в законе о функционировании языков, который был принят еще в 1989 году.
"Это неприемлемо, на территории Молдовы может быть только один язык межнационального общения - государственный румынский язык", - отметил Гимпу.
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