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В Молдове хотят лишить статуса русский язык


23.01.2018   17:58
Либеральная партия Молдовы, выступающая за объединение с Румынией и вступление страны в НАТО, предложила лишить русский язык статуса языка межнационального общения, сообщает ТАСС.

"Мы обратимся в Конституционный суд с требованием пересмотреть пять законов, которые закрепляют за русским статус языка межнационального общения, в том числе закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - заявил сегодня журналистам лидер либералов, экс-председатель парламента Михай Гимпу.

Он напомнил, что статус языка межнационального общения был закреплен в законе о функционировании языков, который был принят еще в 1989 году.

"Это неприемлемо, на территории Молдовы может быть только один язык межнационального общения - государственный румынский язык", - отметил Гимпу.






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