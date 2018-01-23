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Цулукиани: Если Страсбург пришлет требование о восстановлении исков, министерство представит ответ


23.01.2018   19:02
Министр юстиции Тея Цулукиани заявляет, что если ЕСПЧ пришлет требование о восстановлении исков, министерство представит ответ.

Министр отметила, что по делам, о которых говорят члены Ассоциации молодых юристов Грузии, много есть что сказать, в том числе и как выполняются взятые на себя обязательства.

«Как только из Страсбурга нам направят требование, мы, конечно, представим ответ, в том числе и то, что в течение двух лет были допрошены более 50 свидетелей, проведены следственные мероприятия прокуратурой и сейчас мы ждем результатов жизненно важной экспертизы, которая, наверное, даст нам возможность, чтобы следствие продвинулось вперед. У нас есть что сказать, как выполняются взятые на себя обязательства, и как только Страсбург потребует он нас информации в связи с этим, мы представим ответ», — заявила Тея Цулукиани.

Ассоциация молодых юристов Грузии направила жалобу в Европейский суд по правам человека с требованием вернуть на рассмотрение четыре дела – Тедлиашвили и другие против Грузии, Менабде против Грузии, Бекаури и другие против Грузии и «Маэстро» и другие против Грузии».






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