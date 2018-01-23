Глава МВД: Реформы не принесут результата, если борьба с криминалом не будет подкреплена защитой прав человека

23.01.2018 19:21 Министр МВД Георгий Гахария сегодня заявил о создании в ведомстве нового подразделения – департамента по защите прав человека.



На презентации нового подразделения, которая прошла в гостинице «Редиссон Блу Иверия», министр рассказал о плане структурных реформ, намеченных в МВД.



По словам Гахария, реформы не принесут результата, если борьба с криминалом не будет подкреплена защитой прав человека. Как сообщил министр, уже начат процесс набора сотрудников в новый департамент, в котором могут принять участие все желающие.



«Принято решение, что реформирование структуры должно начаться с создания именно этого департамента, перед которым поставлены конкретные цели и задачи. Как вам известно, на сегодняшний день для нашей страны вызовами остаются насилие в отношении женщин, семейное насилие, преступления, совершенные несовершеннолетними или в их отношении и преступления, совершенные на почве дискриминации любого рода.



В этом имеются определенные культурологические проблемы, когда пострадавшие затрудняются сотрудничать со следственными и правоохранительными органами, и в этом разрезе особенно важное значение приобретают компетенция правоохранителей и качество расследования», — отметил Гахария.



По заявлению министра, структурное реформирование в первую очередь затронет криминальную полицию, а также пограничную полицию и продолжится реформой патрульной полиции.



«Для нас наиболее важной является содержательная часть реформ, которая касается повышения качества инструментов расследования, внедрения технологий и инноваций, в том числе и компонент расследования, и полиция, основанная на анализе», — заявил Гахария, подчеркнув, что данные реформы не заставят себя ждать.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

