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АМЮГ направила жалобу в ЕСПЧ
23.01.2018 19:43
Ассоциация молодых юристов Грузии направила жалобу в Европейский суд по правам человека с требованием вернуть на рассмотрение четыре дела – Тедлиашвили и другие против Грузии, Менабде против Грузии, Бекаури и другие против Грузии и «Маэстро» и другие против Грузии».
С жалобой по этим делам АМЮГ обратилась в ЕСПЧ еще в 2010 и 2014 годах. Однако в 2015 году власти Грузии представили в суде односторонние декларации, и взяли на себя обязательство об эффективном расследовании.
Однако, как заявляет председатель АМЮГ Сулхан Саладзе, по всем четырем делам прокуратура до сих пор ведет расследование, а у части истцов до сих пор нет статуса пострадавших.
«АМЮГ в жалобе, представленной в ЕСПЧ обосновывает, что государство не выполнило обязательства и требуем вернуть дела на рассмотрение».
В АМЮГ подчеркивают, что эти дела подтверждают необходимость создания независимого следственного механизма.
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