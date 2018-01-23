Facebook позаботится о «российском вмешательстве»

23.01.2018 19:46 Компании, размещающие политическую рекламу в Facebook, будут проходить идентификацию. Социальная сеть также создаст архив предвыборной рекламы, доступный для поиска. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на представителя Facebook.



Собеседник Times напомнил, что во время выборов в США в 2016 году российские пользователи создали 80 тысяч записей, которые в течение двух лет охватили почти 126 миллионов человек. В Facebook признают, что подобное вмешательство представляет собой новый тип угрозы, отмечает издание.



В середине сентября компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между "фабрикой троллей" (российским Агентством интернет-исследований)и вмешательством России в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.



В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа". Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.















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