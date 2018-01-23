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Грузия не поддерживает снятие санкций с России в Совете Европы
23.01.2018 20:05
Грузия не поддержит снятие санкций с России, — об этом глава парламентского комитета по внешним связям Софио Кацарава заявила в Страсбурге, комментируя вопрос санкций, введенных Советом Европы в отношении России.
«До тех пор, пока Россия нарушает принципы Совета Европы и не выполняет требований, Грузия не поддержит отмену санкций, введенных в её отношении», — пояснила Кацарава.
Сегодня в Совете Европы ожидают депутатов российского парламента. По словам первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, визит российских депутатов и их присутствие на заседании комиссии не означает, что Россия поменяла позицию в отношении Совета Европы. По его словам, российская делегация не будет участвовать в работе Совета Европы до тех пор, пока не будет полностью восстановлена в правах.
Отметим, что ПАСЕ ввела санкции в отношении России после аннексии Крыма. В частности, приостановлено право голоса российской делегации в Совете Европы. Основанием для санкций стали аннексия Крыма и оккупация грузинских территорий. В ответ Москва объявила бойкот работе ПАСЕ и отказывается платить членские взносы.
Большинство депутатов ПАСЕ считают, что санкции с России снимать нельзя и организация должна продолжить оказывать давление с целью принудить РФ к выполнению взятых на себя обязательств.
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