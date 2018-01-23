Квирикашвили: Оккупация наших исторических территорий - большая проблема

23.01.2018 21:04 По заявлению премьер–министра Грузии Георгия Квирикашвили, с Россией должны быть найдены такие зоны и ареал, которые в будущем могут стать основой для начала позитивных обсуждений политического урегулирования конфликтов. Эти сферы могут стать торговлей, туризмом, гуманитарными или культурными мероприятиями.



Об этом премьер–министр заявил во время дискуссии в рамках Международного экономического форума в Давосе – «Стратегическая перспектива: Евразия», отвечая на вопрос об отношениях Грузии с соседями, в частности с Россией.



По словам премьера, оккупация наших исторических территорий большая проблема, которую мы должны решить конструктивно и принципиально.



«К сожалению, у нас есть наследие войны 2008 года и нам еще приходится решать проблемы, которые достались Грузии не только 10 лет назад, но и с начала 90-х.



Оккупация наших исторических территорий большая проблема. Мы должны справится с этим вопросом конструктивным и принципиальным подходом, что означает, что политика интеграции в европейские и евроатлантические структуры, основана на политике с учетом конкретных ценностей.



Сегодня, российский рынок открыт для Грузии, хотя он не является единственным, доминантным для нашей страны, так как грузинский экспорт диверсифицирован.



Также очень позитивно, что мы ежегодно имеем приблизительно миллион визитеров из России.



У нас есть односторонний безвизовый режим для российских граждан и с российскими туристами не было даже одного случая конфликта на этнической почве. Это может быть хорошим началом для переговоров по урегулированию конфликта», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, для Грузии европейская и евроатлантическая интеграция являются стратегическим приоритетом.



«Однако, с другой стороны, России следует также принять во внимание, что не следует ожидать от грузинского правительства, что оно смириться, как заявляет Россия, с «новой реальностью в регионе», с новыми независимыми государствами на собственной территории. Наши переговоры должны быть основаны на уважении нашей территориальной целостности, что должно быть краеугольным камнем всех дискуссий в нашем регионе и основываться на суверенном выборе Грузии.



Вы спросили, какой является политика Грузии в отношении существующих в регионе вызовов, я могу ответить вам, что конечно, отношения с соседями очень важны. У нас есть важные региональные проекты с Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и другими странами региона. У нас есть стратегические отношения с Азербайджаном и Турцией. У нас есть очень хорошие соседские традиционные отношения с Арменией и есть важные отношения со странами Центральной Азии.



С новыми проектами со странами Шелкового пути мы придаем нашему региону новую динамику, и это невозможно без тесного сотрудничества в регионе. Это является хорошей предпосылкой для обеспечения устойчивого мира.



Стабильность для Грузии является определением того, где мы находимся. Это касается ценностей. И для Грузии мы наметили европейскую и евроатлантическую интеграцию в качестве стратегического приоритета, и постепенно мы осуществляем трансформацию нашей страны в истинно европейскую, демократическую страну; страну, которая уникальная с точки зрения своей открытости. Подразумеваю торговлю, свободную торговлю как с ЕС, так и Китаем, а также с соседними странами, включая Россию. Естественно, речь также идет о внутристуруктурных реформах, основательных реформах, которые превратят Грузию в реально демократическое государство. Это и есть наша 5-я статья. Мы не пользуемся защитой НАТО, но партнерство с Западом и добрососедские отношения, а также постоянный поиск общих интересов, представляют формулу стабильности в нашем регионе», — заявил премьер Грузии.















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