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Гарантом нашей безопасности должны стать хорошие отношения с соседями - Квирикашвили


23.01.2018   21:07
Грузия достигла стабильности благодаря своим реформам и расширении экономических отношений с ЕС, Россией и Китаем. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Премьер отметил, что НАТО не является панацеей для Грузии и гарантией безопасности страны являются хорошие экономические и политические отношения с соседями, в том числе с Россией.

"Наша стабильность, которая есть сейчас, это наша 5 статья. Мы не пользуемся защитой НАТО, но партнерство с Западом и добрососедские отношения, а также постоянный поиск общих интересов, представляет формулу стабильности в нашем регионе", - сказал он.







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