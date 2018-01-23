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Территориальную целостность Украины и Грузии нельзя ставить под сомнение - премьер Грузии


23.01.2018   21:28
Грузия поддерживает территориальную целостность Украины и считает это ключевым принципом, который нельзя ставить под сомнение.

Об этом Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"Украина к сожалению столкнулась с угрозой со стороны России. И это плохо. Мы поддерживаем украинскую территориальную целостность. Опять же, это принцип, который нельзя ставить под сомнение. Иначе мы погрузимся в хаос не только в регионе, но и глобально", - сказал он.

"В Грузии мы ежедневно сталкиваемся с проблемой, как справиться с российскими угрозами. В Украине происходит то же самое. Формула та же самая. Мы настаиваем, что наша евроинтеграция не направлена ни против кого. Россия сама должна быть заинтересована в том, чтобы иметь надежных соседей на юге", - добавил Квирикашвили.






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