Территориальную целостность Украины и Грузии нельзя ставить под сомнение - премьер Грузии

23.01.2018 21:28 Грузия поддерживает территориальную целостность Украины и считает это ключевым принципом, который нельзя ставить под сомнение.



Об этом Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



"Украина к сожалению столкнулась с угрозой со стороны России. И это плохо. Мы поддерживаем украинскую территориальную целостность. Опять же, это принцип, который нельзя ставить под сомнение. Иначе мы погрузимся в хаос не только в регионе, но и глобально", - сказал он.



"В Грузии мы ежедневно сталкиваемся с проблемой, как справиться с российскими угрозами. В Украине происходит то же самое. Формула та же самая. Мы настаиваем, что наша евроинтеграция не направлена ни против кого. Россия сама должна быть заинтересована в том, чтобы иметь надежных соседей на юге", - добавил Квирикашвили.















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