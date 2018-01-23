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Мы пытаемся показать России, что наша политика не направлена против кого-либо - Квирикашвили


23.01.2018   21:39
Мы пытаемся показать нашему северному соседу, России, что политика Грузии стать членом западного сообщества не направлена против кого-либо, не направлена против наших соседей, не направлена против России - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на дискуссии в рамках всемирного экономического форума в Давосе "Стратегическая перспектива: Евразия".

По его словам, надо искать платформы, где мы найдем общие интересы, и где сможем начать позитивные переговоры для урегулирования полученных по наследству проблем.

"Эта угроза общая. С Евросоюзом у нас хорошая динамика с точки зрения сближения стандартов демократии нашей страны с европейскими стандартами. К сожалению, Украина стоит перед вызовами из-за России, ее территориальная целостность нарушена. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины.

Как я сказал, территориальная целостность должна быть краеугольным камнем переговоров о региональных конфликтах. Это принципиально, и не должно стоять под вопросом. В противном случае мы получим хаос не только в регионе, но и во всем мире.

Как нам следует справиться с угрозой с российской стороны, является каждодневным вопросом в Грузии. То же самое происходит в Украине. Возможно, выглядит иначе, но формула та же. Мы стараемся показать нашему северному соседу, России, что политика Грузии стать членом западного сообщества не направлена против кого-либо, не направлена против наших соседей, не направлена против России.

Россия должна быть заинтересована иметь стабильного соседа на юге. Мы должны искать платформы, где найдем общие интересы, и где сможем начать позитивные переговоры для урегулирования полученных по наследству проблем"- заявил Георгий Квирикашвили.






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