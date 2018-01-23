Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Мы трансформируем нашу страну в действительно европейскую, демократическую


23.01.2018   21:41
Наши дискуссии с Россией должны основываться на уважении территориальной целостности Грузии, что должно стать краеугольным камнем любой дискуссии в нашем регионе, так же как и суверенные стремления Грузии – об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в ходе в дискуссии Strategic outlook: Eurasia, состоявшейся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Премьер считает, что необходимо найти сферы, точки соприкосновения с Россией, которые в будущем могут стать точкой исхода для начала позитивных дискуссий о решении конфликта политическим путем.

«Этими сферами могут быть торговля, туризм и, конечно же, гуманитарные и культурные отношения. Сегодня российский рынок открыт для Грузии, но это не единственный или даже доминирующий рынок для Грузии, потому что наш экспорт диверсифицирован. Вместе с тем, очень позитивным явлением является то, что ежегодно мы принимаем около миллиона туристов из России. Мы в одностороннем порядке установили безвизовый режим для российских граждан и не фиксируется ни одного конфликта на этнической почве с российскими туристами.

Все это может стать очень хорошей отправной точкой, чтобы мы начали политические дискуссии по разрешению конфликта. С другой стороны, России следует также принять во внимание, что напрасным является ожидание, что грузинское правительство будет мириться с «существующей реальностью», как они ее называют, то есть с существованием т.н. независимых государств на нашей собственной территории. Так что наши дискуссии должны основываться на уважении территориальной целостности Грузии, что должно стать краеугольным камнем любой дискуссии в нашем регионе, так же как и суверенные стремлений Грузии», — заявил премьер-министр.

Главе правительства задали вопрос о политике Грузии в борьбе против вызовов, которые стоят перед регионом.

«Для Грузии мы наметили европейскую и евроатлантическую интеграцию, как стратегический приоритет, и тихо-тихо мы осуществляем трансформацию нашей страны в действительно европейскую, демократическую страну; страну, которая уникальна с точки зрения своей открытости», — заявил Георгий Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
SOCAR в 2017 году экспортировала в Грузию около 1,4 млрд кубометров газа
JSW Group планирует осуществить два крупных проекта в Грузии
Крупные компании заинтересованы в развитии деятельности в Грузии - министр финансов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
Суд огласил приговоров по делу о побеге из СИЗО МВД Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саакян: Наша армия в состоянии эффективно решить поставленные перед ней задачи
МЧС признало опасным проживание в районе оползня на севере Армении
Прокуратура потребовала четыре года тюрьмы для одного из лидеров Народного фронта Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна