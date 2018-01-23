Квирикашвили: Мы трансформируем нашу страну в действительно европейскую, демократическую

23.01.2018 21:41 Наши дискуссии с Россией должны основываться на уважении территориальной целостности Грузии, что должно стать краеугольным камнем любой дискуссии в нашем регионе, так же как и суверенные стремления Грузии – об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в ходе в дискуссии Strategic outlook: Eurasia, состоявшейся в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.



Премьер считает, что необходимо найти сферы, точки соприкосновения с Россией, которые в будущем могут стать точкой исхода для начала позитивных дискуссий о решении конфликта политическим путем.



«Этими сферами могут быть торговля, туризм и, конечно же, гуманитарные и культурные отношения. Сегодня российский рынок открыт для Грузии, но это не единственный или даже доминирующий рынок для Грузии, потому что наш экспорт диверсифицирован. Вместе с тем, очень позитивным явлением является то, что ежегодно мы принимаем около миллиона туристов из России. Мы в одностороннем порядке установили безвизовый режим для российских граждан и не фиксируется ни одного конфликта на этнической почве с российскими туристами.



Все это может стать очень хорошей отправной точкой, чтобы мы начали политические дискуссии по разрешению конфликта. С другой стороны, России следует также принять во внимание, что напрасным является ожидание, что грузинское правительство будет мириться с «существующей реальностью», как они ее называют, то есть с существованием т.н. независимых государств на нашей собственной территории. Так что наши дискуссии должны основываться на уважении территориальной целостности Грузии, что должно стать краеугольным камнем любой дискуссии в нашем регионе, так же как и суверенные стремлений Грузии», — заявил премьер-министр.



Главе правительства задали вопрос о политике Грузии в борьбе против вызовов, которые стоят перед регионом.



«Для Грузии мы наметили европейскую и евроатлантическую интеграцию, как стратегический приоритет, и тихо-тихо мы осуществляем трансформацию нашей страны в действительно европейскую, демократическую страну; страну, которая уникальна с точки зрения своей открытости», — заявил Георгий Квирикашвили.















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