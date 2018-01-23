Главная прокуратура распространяет информацию в связи с приговором актеру Гиорганашвили

23.01.2018 22:18 Главная прокуратура Грузии распространяет заявление в связи с приговором суда, в отношении задержанного по факту незаконного приобретения-хранения наркотического вещества в особо крупном размере Георгия Гиорганашвили.



В заявлении отмечается, что Тбилисский городской суд полностью учел доказательства стороны обвинения и признал Георгия Гиунашвили по подпункту «А» шестой части 260-ой статьи УК Грузии и приговорил его к восьми годам лишения свободы.



«Следствием установлено, что 24 января 2017 года на 17-ом км шоссе Тбилиси-Сенаки-Леселидзе сотрудники МВД на основании оперативной информации остановили реанимобиль фирмы «Мерседес», водителю которого, Дж.Х провели личный обыск, во время чего у него изъяли незаконно приобретенные и хранившиеся и ввезенные в Грузию незаконным путем 22 таблетки, содержащие наркотическое вещество «Бупренорфин» в особо крупном размере, а из коробки медицинского инвентаря, установленной в управляемом им реанимобиле были изъяты 843 таблетки и две части таблеток, содержащих наркотическое вещество «Бупренорфин» в особо крупном размере», — говорится в заявлении.



В ведомстве заявляют, что задержанный Дж.Х. сотрудничал со следствием и заявил, что наркотические вещества на территории Турции передал ему Г.Г., чтобы он доставил их конкретному лицу в Грузии. Доказательства подтверждают, что Г.Г. и Дж.Х. находились в Турции в одно время.



В заявлении говорится, что 25 января 2017 года на 14 км автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе был остановлен Г.Г., который ехал из Батуми в Тбилиси на такси. При обыске у него обнаружили 45 таблеток и 4 части таблеток, содержащих «Бупренорфин».



«Следствие по делам ведет МВД Грузии, проводятся все следственные и процессуальные действия, с целью установления других лиц, участвующих в преступлении», — заявляют в Главной прокуратуре.















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