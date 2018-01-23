Мэр Грозного призвал «унять фантазию» из-за его «турпоездки» в Грузию

23.01.2018 22:31 Мэр города Грозный Муслим Хучиев рассказал «РИА Новости», что побывал в Грузии в турпоездке во время своего отпуска. Таким образом он ответил на сообщения о том, что градоначальник принял участие в секретных переговорах в Грузии.



Хучиев сказал: «Бульварная пресса пестрит заголовками в жанре лучших фильмов про шпионов о моем якобы тайном визите в Грузию и встречах в обстановке строгой секретности». Он отметил, что с 9 января 2018 года находится в отпуске и ездил в Грузию «с туристической целью». «Призываю искателей легенд унять свою бурную фантазию и заняться освещением насущных проблем», — подчеркнул Хучиев.



Накануне телеканал «Рустави-2» сообщил, что мэр Грозного провел секретные переговоры в Тбилиси и Батуми. В мэрии Грозного газете «Коммерсантъ» подтвердили, что Хучиев мог приехать в Грузию в качестве туриста «либо с целью подлечиться». По словам других источников газеты, мэр Грозного провел ряд встреч с представителями руководства Грузии и Аджарской автономной республики. Тема переговоров не раскрывается.















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